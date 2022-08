Incendie en Aveyron : près de 3 000 personnes évacuées en urgence

D. Schlienger, L. Courte, M. Arribe, C. Chabaud, D. Breysse, T. Toujas, L. Feuillebois

La Lozère et l'Aveyron ont à leur tour été touchés par un vaste incendie, mardi 9 août. Les flammes ont parcouru plus de 700 hectares. Près de 3 000 habitants et vacanciers ont dû être évacués.