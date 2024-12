Direct Réouverture de Notre-Dame de Paris : la cathédrale restaurée accueille ses premières messes, cinq ans après l'incendie

La première messe dans la cathédrale Notre-Dame depuis l'incendie destructeur de 2019 débute à 10h30 dimanche 8 décembre. Présidée par l'archevêque de Paris Laurent Ulrich, la célébration se tient en présence d'Emmanuel Macron, mais aussi de chefs d'Etat et de gouvernement étrangers et de certains grands donateurs. Une deuxième messe, cette fois-ci ouverte au public, se déroulera dans la cathédrale à 18h30. Suivez notre direct.

De nombreux responsables religieux présents. Aux côtés de chefs d'Etat et de gouvernement du monde entier, 170 évêques ainsi que des prêtres des 106 paroisses parisiennes et un prêtre de chacune des sept Eglises catholiques de rite oriental seront dans la cathédrale dans la matinée pour assister à la messe inaugurale, rapporte le diocèse de Paris.

Le public de retour dans la cathédrale gothique. La première messe ouverte au public se tiendra en fin de journée, à partir de 18h30. Toutes les places ont été prises d'assaut et quelque 2 500 personnes sont attendues pour cet événement populaire retransmis par France Télévisions. D'autres messes suivront chaque soir durant toute la semaine dite "d'octave".

Un événement à la sécurité maximale. Un dispositif de sécurité exceptionnel est prévu pour les journées de samedi et de dimanche dans un contexte de "très haut niveau de menace terroriste", selon la préfecture de police, avec 6 000 policiers et gendarmes mobilisés.

Une édition spéciale durant 48 heures. France Télévisions propose sur France 2 et franceinfo des éditions spéciales ainsi que la diffusion intégrale de ces deux journées de célébration. Le dispositif exceptionnel débute dès 6h30 et se poursuit grâce à des émissions et aux JT de 13 heures et 20 heures.