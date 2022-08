Sécheresse : des sites emblématiques méconnaissables

La sécheresse et la canicule ont causé d'importants dégâts partout en France. De nombreux paysages emblématiques ont été transformés par ces conditions extrêmes.

Dans la Loire, des bancs de sable gagnent du terrain. Vu du ciel, le plus grand fleuve de France se montre asséché. Il y a sept ans, à quelques kilomètres de Tours (Indre-et-Loire), la Loire était remplie d’eau. Mardi 9 août ​2022, au même endroit, il n’y a plus un filet d’eau. Le fleuve peut désormais se traverser à pied. La terre est craquelée sur les rives. La Loire approche du niveau le plus bas de son histoire.

Les Gorges du Verdon transformées

La carte postale enchanteresse des Gorges du Verdon (Alpes-de-Haute-Provence, Var), filmée en 2020, n’est plus. Le niveau a tellement baissé en juillet qu’il est aujourd’hui interdit de naviguer sur le grand canyon. À l’entrée des Gorges, le lac de Sainte-Croix couleur émeraude s’est ternie. Il a perdu toute profondeur. C’est du jamais-vu depuis les premiers relevés en 1964. Même sort pour le lac de Serre-Ponçon (Hautes-Alpes). Certains pontons figurent désormais hors de l’eau depuis un mois. Dans le massif du Mont-Blanc, à plus de 3 500 mètres d’altitude, il n’y a quasiment plus de neige.