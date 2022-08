Variole du singe : des pharmacies autorisées à vacciner

En France, une expérimentation pour lutter contre la variole du singe va être mise en place. À partir de mercredi 10 août, cinq pharmacies disséminées dans plusieurs villes françaises vont être autorisées à vacciner. Les injections pourront être proposées aux personnes les plus à risque. Si le test est concluant, dans les 15 jours, d'autres pharmacies devraient suivre. "Il s'agira d'évaluer s'il n'y a pas de perte de doses", a estimé le ministre de la Santé, François Braun.

2 400 cas de variole du singe

Dans quelles villes sera-t-il possible de se faire vacciner en pharmacie ? Paris, Lille (Nord), Fréjus (Var) et Marseille (Bouches-du-Rhône) sont concernées. Il s'agit de pharmacies situées proches d'un hôpital et en capacité de stocker les vaccins à moins 80°C. À ce jour, 2 400 cas de variole du singe ont été recensés dans l'Hexagone et près de 20 000 personnes sont vaccinées.