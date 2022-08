Rentrée scolaire 2022 : les élèves de Polynésie française déjà de retour en classe

Mardi 9 août, la majorité des jeunes Français avaient encore la tête aux vacances. La majorité, mais pas tous ! Et pour cause, en Polynésie française, les élèves ont repris le chemin de l'école. Après les collégiens et les lycéens mardi, les élèves du primaire sont, eux, attendus sur les bancs de l'école à compter du mercredi 10 août.

Une rentrée "normale"

Les élèves qui ont fait leur rentrée se sont certes retrouver "dans la joie et la bonne humeur", comme le rapporte la journaliste Aiata Tarahu, mais ils "sont surtout soulagés de ne plus être soumis aux restrictions sanitaires : plus de masques, fin des distanciations physiques", explique la reporter. Et de conclure : "Une rentrée normale, comme c'était le cas avant la crise sanitaire." Néanmoins, la vigilance reste de rigueur puisque le virus circule toujours sur le territoire ​du Pacifique.