Eurozapping : des touristes belges rescapés d’un crash d’hélicoptère au Kenya

Des touristes belges ont été rescapés d’un crash d’hélicoptère. Ils étaient venus en famille admirer les flamants roses. Le clou de leur voyage au Kenya a tourné au cauchemar. "On continuait à regarder le lac, puis l’instant d’après, on était sous l’eau", confie le père, mardi 9 août. Tous, y compris le pilote, ont réussi à s’extraire de l’épave. Hospitalisée pour des blessures légères, la famille attend désormais son rapatriement en Belgique.

Le prix de l'énergie pourrait exploser en Grande-Bretagne

En Grande-Bretagne, le prix de l’énergie pourrait atteindre des sommets. La facture pourrait s’élever à 5 000 euros pour une famille britannique qui souhaite s’éclairer et se chauffer, soit trois fois plus que l’année dernière. Enfin, en Allemagne, des algues ont envahi les eaux du lac de Constance, profitant de la chaleur et de la sécheresse. Un cauchemar pour les vacanciers. Ce fléau risque de se reproduire régulièrement avec le réchauffement climatique.