États-Unis : les policiers et les secouristes formés aux fusillades

Mardi 9 août, une centaine de policiers et de secouristes ont participé à un entraînement dans une école de Floride, aux États-Unis, destiné à les rendre plus efficaces en cas d’intrusion d’un tireur dans un établissement scolaire.

Des coups de feu à l’intérieur d’une salle de classe et des sirènes de voitures de police qui arrivent aussitôt sur les lieux. Nous sommes dans une école de Floride, aux États-Unis, et cette scène est heureusement fictive, mardi 9 août. Il s’agit en fait d’un exercice dans les conditions réelles, avec de vrais policiers et de faux élèves. L’objectif est de mieux appréhender l’intrusion d’un tueur dans un établissement scolaire.

Éviter les mêmes erreurs que lors de la tuerie d'Uvalde

La dernière grande tuerie de masse aux États-Unis a eu lieu dans l’école d’Uvalde, au Texas, le 24 mai 2022. Les victimes, 19 enfants et deux enseignantes, ont été abattues par un jeune américain armé de fusils-mitrailleurs. L’enquête a révélé des failles dans le dispositif policier et surtout la lenteur de l’intervention. C’est justement pour éviter les mêmes erreurs que cette simulation d’attaque dans une école va se généraliser dans les établissements publics de 40 États américains.