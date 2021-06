Carte Résultats des élections régionales : Muselier en Paca, Bertrand dans les Hauts-de-France, Delga en Occitanie... Découvrez les vainqueurs du second tour

Résultats des élections régionales : Muselier en Paca, Bertrand dans les Hauts-de-France, Delga en Occitanie... Découvrez les vainqueurs du second tour

La carte des régions de l'Hexagone ne change pas de couleur. La droite et la gauche se divisent toujours les mêmes régions métropolitaines à l'issue du second tour des élections régionales, dimanche 27 juin, selon une estimation Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions. Le Rassemblement national a échoué à ravir la moindre région. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, Thierry Mariani n'obtient que 42,3% face à Renaud Muselier (LR).

Les équilibres politiques régionaux ne sont pas bousculés, avec une prime au sortant partout en France. La droite conserve ainsi au moins six régions métropolitaines : les Hauts-de-France avec Xavier Bertrand, l'Auvergne-Rhône-Alpes avec Laurent Wauquiez, la Normandie avec Hervé Morin, les Pays de la Loire avec Christelle Morançais, la Provence-Alpes-Côte d'Azur avec Renaud Muselier et le Grand Est avec Jean Rottner. Les estimations de l'Ile-de-France, actuellement dirigée par Valérie Pécresse, ne sont pas encore connues.

La gauche sauve également ses cinq bastions : la Bourgogne-Franche-Comté avec Marie-Guite Dufay, la Bretagne avec Loïg Chesnais-Girard, le Centre-Val de Loire avec François Bonneau, la Nouvelle-Aquitaine avec Alain Rousset et l'Occitanie avec Carole Delga. Pas de bouleversement non plus en Corse, où les nationalistes conservent une majorité avec la liste de l'autonomiste Gilles Simeoni, président du conseil exécutif sortant.