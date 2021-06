Résultats des élections régionales en Nouvelle-Aquitaine : le socialiste Alain Rousset l'emporte avec 39,3% des suffrages, selon notre estimation Ipsos/Sopra Steria

Le président sortant, Alain Rousset, a distancé ses quatres adversaires du second tour, le Rassemblement national, La République en marche, Les Républicains et Europe Ecologie-les Verts.

Les socialistes conservent la plus grande région de France. La liste menée par le président sortant de Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, est arrivée en tête du second tour des élections régionales, dimanche 27 juin, avec 39,3% des suffrages, selon une estimations Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions.

La prime au sortant a joué une fois de plus. Alain Rousset devrait donc être réélu en tant que président de région pour la cinquième fois d'affilée (dont trois mandats à la tête de la région Aquitaine). Il a distancé ses quatre adversaires du second tour, le Rassemblement national, La République en marche, Les Républicains et Europe Ecologie-les Verts.

Les résultats du second tour

Le socialiste Alain Rousset (PS), 70 ans, est arrivé en tête avec 39,3% des suffrages, dimanche 27 juin, selon notre estimation Ipsos/Sopra Steria. Il devance la liste du Rassemblement national menée par Edwige Diaz (18,9%), la liste de la majorité présidentielle menée par la ministre Geneviève Darrieussecq (13,2%), la liste des Républicains menée Nicolas Florian (14,3%), et enfin, la liste écologiste menée par Nicolas Thierry (14,3%).

En 2015, Alain Rousset avait déjà terminé en tête du second tour, avec 44,27% des suffrages. Il était alors suivi par une liste LR menée par Virginie Calmels (34,06%). La liste du Rassemblement national avait terminé troisième et dernière avec 21,67% des suffrages.

Que s'est-il passé au premier tour ?

Lors du premier tour des élections régionales, le président sortant Alain Rousset (PS), en poste depuis 23 ans, a totalisé 28,83% des suffrages. Il précédait Edwige Diaz (RN, 18,2%), Geneviève Darrieussecq (MoDem, LREM, 13,71%), le LR Nicolas Florian (12,48%), et l'écologiste Nicolas Thierry (12,09%).

Les cinq listes qualifiées au premier tour ont décidé de se maintenir, après l'échec des négociations entre le Parti socialiste et Europe Ecologie-les Verts.

Et maintenant ?

Après cette quinquangulaire, Alain Rousset se prépare à un cinquième mandat de président de région. Il devrait être officiellement élu président de la région le 2 juillet au cours de l'installation de l'ensemble du conseil régional. A 70 ans, le socialiste est rodé à l'exercice.