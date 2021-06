DIRECT. Résultats des élections régionales : "La droite, quand elle est rassemblée, elle gagne", commente la présidente des Pays de la Loire

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #REGIONALES

: "J'en appelle au rassemblement, à l'apaisement et à l'union. On a connu des déchirements ces dernières années. La droite, quand elle est rassemblée, unie, elle gagne."



Réélue dans les Pays de la Loire avec sa liste Les Républicains, la présidente sortante s'est félicitée des bons résultats de la droite, et en appelle au rassemblement. Xavier Bertrand (Hauts-de-France), Laurent Wauquiez (Auvergne-Rhône-Alpes) et Valérie Pécresse (Ile-de-France) ont été réélus et pourraient embrasser un destin présidentiel.

: Moins de sièges pour l'extrême droite, la gauche et la droite renforcées dans certaines régions, le centre qui fait son entrée... Visualisez en infographies la composition des nouveaux conseils régionaux.







: Surprise à la Réunion. La candidate d'union de gauche Huguette Bello l'emporte avec 51,85% des voix. Elle fait basculer l'île à gauche en devançant le président de région sortant, Didier Robert. Les résultats du second tour et les explications sont à retrouver dans notre article.







(MAXPPP)

: On commence par le point sur l'actualité !



Statu quo en France métropolitaine. Le élections ont été marquées par les victoires des présidentes et présidents sortants. La droite et le centre conservent leurs sept fiefs. La gauche détient toujours cinq régions. On vous résume ce qu'il faut retenir de la soirée.



• Le scrutin a été marqué une abstention très importante. 65,7% des inscrits ne sont pas allés voter, presque autant que lors du premier tour (66,2%).



Quatre départements sont toujours placés en vigilance orange pour les orages, la pluie et les inondations. Il s'agit du Rhône, de la Loire, de l'Allier et du Puy-de-Dôme.





Les choses sérieuses commencent pour les Bleus.L'équipe de France affronte la Suisse en huitièmes de finale, ce soir à Bucarest (21 heures). Les hommes de Didier Deschamps tenteront de rejoindre l'Italie, le Danemark, la République tchèque et la Belgique, déjà qualifiés pour les quarts.