Résultats des élections régionales dans les Pays de la Loire : la liste Les Républicains de Christelle Morançais en tête avec 46,3% des voix, selon notre estimation Ipsos Sopra/Steria

La liste d'union de la gauche et des écologistes, menée par Matthieu Orphelin, a échoué à faire basculer la région, qui reste dans les mains de Christelle Morançais.

Les Républicains conservent la région des Pays de la Loire. La liste de droite menée par la présidente sortante, Christelle Morançais, est arrivée en tête du second tour des élections régionales avec 46,3% des suffrages, dimanche 27 juin, selon une estimation Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions.

La liste d'union de la gauche et des écologistes, menée par Matthieu Orphelin, n'a pas réussi son pari. Malgré la fusion des listes socialistes et écologistes au second tour, elle ne récolte que 34,6% des suffrages.

La liste des Républicains menée par Christelle Morançais a emporté une majorité des suffrages (46,3%) lors du second tour des élections régionales, selon une estimation Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions. Elle est suivie de près par la liste d'union de la gauche et des écologistes menée par Matthieu Orphelin (34,6%). En troisième position, la liste du Rassemblement national menée par Hervé Juvin recueille 10,8% des suffrages. Enfin, le candidat de la majorité présidentielle et ancien ministre, François de Rugy, doit se contenter d'un trop court 8,3%.

En 2015, la liste des Républicains avait déjà remporté la bataille des régionales avec Bruno Retailleau (42,7%). Le sénateur de Vendée avait dû ensuite démissionner de la présidence du conseil régional, en 2017, en raison de la loi sur le cumul des mandats.

Que s'est-il passé au premier tour ?

Avec 34,3% des voix au premier tour des élections régionales, la présidente sortante de la région, Christelle Morançais (LR), avait devancé le candidat écologiste Matthieu Orphelin (18,7%), le socialiste Guillaume Garot (16,32%), le RN Hervé Juvin (12,54%) et enfin François de Rugy (LREM, 11,97%).

Fort son bon score du premier tour, le candidat écologiste Matthieu Orphelin avait pris la tête d'une liste d'union en fusionnant avec le socialiste Guillaume Garot. Les autres candidats se sont maintenus, malgré la main tendue de la droite en direction de la majorité présidentielle.

Et maintenant ?

La droite devrait obtenir la majorité absolue des sièges au conseil régional et réélire la présidente sortante Christelle Morançais la semaine prochaine. A moins d'un coup de théâtre ?