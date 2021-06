Résultats des élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes : Laurent Wauquiez remporte le second tour avec 55,9% des suffrages, selon notre estimation Ipsos/Sopra Steria

Le président sortant de la région, Laurent Wauquiez, éphémère président des Républicains en 2018 et 2019, a distancé la concurrence. De quoi nourrir une ambition présidentielle ?

La région Auvergne-Rhône-Alpes reste bien à droite. La liste du président sortant Laurent Wauquiez est arrivée confortablement en tête du second tour des élections régionales avec 55,9% des suffrages, dimanche 27 juin, selon une estimation Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions.

>> Suivez la soirée du second tour et tous les résultats dans notre direct

L'ancien président des Républicains a confirmé la solidité de son ancrage local en battant ses adversaires de plus de 20 points, ne laissant aucune chance à la gauche rassemblée autour de l'écologiste Fabienne Grébert et au Rassemblement national d'Andréa Kotarac.

Les résultats du second tour

Un score sans appel. La liste des Républicains menée par Laurent Wauquiez a obtenu 55,9% des suffrages lors du second tour des élections régionales, selon une estimation Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions. En deuxième place, l'écologiste Fabienne Grébert, qui avait fusionné avec la liste de la socialiste Najat Vallaud-Belkacem et la liste de La France insoumise menée par Cécile Cukierman, a recueilli 32,7% des voix. En troisième et dernière place, la liste du Rassemblement national d'Andréa Kotarac termine à 11,4%.

Avec ce résultat, Laurent Wauquiez améliore donc son score de 2015. Pour sa première élection à la tête de la région, il avait obtenu 40,62% – déjà dans le cadre d'une triangulaire – face au président sortant d'alors, le socialiste Jean-Jack Queyranne, et au candidat FN Christophe Boudot.

Que s'est-il passé au premier tour ?

Lors du premier tour, dimanche 20 juin, Laurent Wauquiez (LR), avait distancé la concurrence, avec 43,85% des voix. En deuxième position, la liste EELV de Fabienne Grébert (14,47%) avait remporté la bataille de la gauche en arrivant devant la liste PS de Najat Vallaud-Belkacem (11,42%). Le Rassemblement national, lui, avait récolté 12,32% des suffrages. Enfin, le candidat de la majorité présidentielle, Bruno Bonnell, s'était retrouvé hors-jeu pour le second tour avec 9,82% des voix.

Quatre listes étaient donc en position de se maintenir. Elles étaient finalement trois sur la ligne de départ, dimanche 27 juin, après la fusion entre les listes de gauche de l'écologiste Fabienne Grébert et de la socialiste Najat Vallaud-Belkacem.

Et maintenant ?

Le nouveau conseil régional doit se réunir la semaine prochaine pour élire officiellement Laurent Wauquiez comme président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pas de suspense a priori : la liste des Républicains a obtenu une large majorité grâce à son score élevé au second tour et aucun élu ne devrait venir contester le leadership de Laurent Wauquiez. Fort de cette nette victoire, l'ancien président des Républicains pourrait bien se mettre à rêver plus grand. A la présidentielle, par exemple ?