Résultats des élections régionales en Ile-de-France : Valérie Pécresse remporte le second tour avec 46% des voix, selon notre estimation Ipsos/Sopra Steria

C'est la fin d'un (faux) suspense. Arrivée largement en tête du premier tour en Ile-de-France, Valérie Pécresse (Libres !, soutenue par LR) a confirmé son avance lors du second tour des élections régionales, dimanche 27 juin, comme le montre notre carte des résultats région par région. La présidente sortante a recueilli 46% des suffrages, selon une estimation Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions, devant Julien Bayou (EELV-PS-LFI). Le scrutin a toutefois été marqué par une très forte abstention, estimée dans la région à 67%.

>> Retrouvez dans notre direct tous les résultats, toutes les analyses et décryptages de la soirée électorale

Les résultats du second tour

C'est une large victoire pour Valérie Pécresse puisque 46% des voix se sont portées sur sa candidature, soit 12,4 points de plus que son premier concurrent, l'écologiste Julien Bayou et ses 33,6%. Jordan Bardella, le candidat du Rassemblement national, récolte quant à lui 11% des voix. Laurent Saint-Martin, le candidat de la majorité présidentielle, termine en dernière position de ce second tour, avec 9,4%, selon une estimation Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions.

Les réactions

"Je pense à tous les Franciliens qui se sont abstenus et je salue mes adversaires, a déclaré Valérie Pécresse, quelques minutes après sa victoire. Je continuerai à diriger la région en étant à l'écoute de toutes les opinions", a-t-elle promis.

Julien Bayou, le candidat d'union de la gauche (EELV-PS-LFI), a salué depuis son QG de campagne un résultat "très encourageant". Il a aussi regretté que "la mise en avant de thèmes qui ne relèvent pas de la compétence régionale a[it] fini de brouiller le message et de détourner les électeurs de ce scrutin". Pour lui, "l’écologie est la seule force en dynamique".

Jordan Bardella (RN), arrivé à la troisième place de ce scrutin, a quant à lui souligné la très forte abstention en France, estimée à 65,7%. "C'est un échec pour la démocratie dans son ensemble (...). Cette élection s'est déroulée dans un désert d'indifférence", a-t-il déclaré avant de reconnaître qu'il "faudra qu'on puisse se poser la question de la mobilisation de notre électorat".

Que s'est-il passé au premier tour ?

La présidente sortante d'Ile-de-France, Valérie Pécresse, était sortie largement en tête du premier tour avec 36,18% des voix. Derrière elle, on retrouvait Jordan Bardella (RN) à 13,14% et Julien Bayou (EELV) à 12,97%. Suivaient Laurent Saint-Martin (LREM) à 11,79%, Audrey Pulvar (soutenue par le PS) à 11,07% et Clémentine Autain (La France insoumise-PCF) à 10,23%. Ces deux dernières avaient ainsi fusionné leur liste avec celle de Julien Bayou pour rassembler les voix de la gauche au second tour.

Et maintenant ?

Place à l'installation du nouveau conseil régional, le 2 juillet prochain. Malgré la forte abstention qui a marqué ces élections régionales, Valérie Pécresse bénéficie d'une large majorité pour diriger la région la plus riche de France pour un mandat supplémentaire. A moins que cette victoire ne la pousse à viser plus haut et à se lancer dans la course à la présidentielle. Valérie Pécresse est en effet régulièrement citée avec Xavier Bertrand ou Laurent Wauquiez parmi les candidats naturels de la droite.