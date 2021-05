Réouverture des terrasses : un casse-tête pour les restaurateurs et les clients

Les restaurateurs et les clients comptent les jours avant la réouverture des terrasses, mercredi 19 mai, six fois après leur fermeture. Mais le protocole sanitaire est difficile à appliquer pour les uns et les autres.

Les restaurants, cafés et bars terminent les derniers préparatifs avant de rouvrir leur terrasse, mercredi 19 mai. Jonathan Frey, patron d'un bar à Paris, prend son mètre à l'extérieur et mesure l'espace d'1m50 entre les tables installées sur le trottoir. Il respecte une jauge de 50% à l'air libre. Le patron d'un autre bar parisien, qui possède une terrasse avec un toit fixe, devra ouvrir ses baies vitrées afin d'accueillir du public. Il espère pouvoir ainsi respecter le protocole sanitaire. "On est un peu dans un flou artistique en ce moment, on verra si on a des demandes de changement, à ce moment-là, on appliquera ce qu'on doit appliquer", estime le restaurateur.

Les clients garderont le masque pour prendre leur commande

Les clients, quant à eux, devront garder leur masque à table pour commander et tant qu'ils ne sont pas servis, tout comme pour aller aux toilettes. La réouverture des salles avec une jauge de 50% sera autorisée le 9 juin. Un QR code à l'entrée, lié à l'application TousAntiCovid, sera présent pour permettre de prévenir les clients en cas de cas positif. Il ne sera pas obligatoire de le scanner.