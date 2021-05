Israël-Palestine : la communauté internationale est-elle impuissante face au conflit ?

Les bombes ont continué de pleuvoir sur la bande de Gaza pour la deuxième semaine consécutive, lundi 17 mai, et les tirs de roquettes lancés par le Hamas vers Israël continuent. Les initiatives internationales se multiplient pour tenter de calmer le jeu.

Les habitants de la bande de Gaza continuent de subir les bombardements de l'armée israélienne, lundi 17 mai, et se frayent un chemin dans les gravats des immeubles en ruine. "Je suis effrayée, surtout pour les enfants, j'ai peur qu'ils meurent sous les décombres", lance une Palestinienne. La communauté internationale reste impuissante : les États-Unis, alliés d'Israël, refusent toujours l'adoption d'une résolution des Nations Unies demandant l'arrêt des violences.

Emmanuel Macron soutient une médiation via l'Égypte

Antony Blinken, le secrétaire d'État américain, a néanmoins appelé son allié à la retenue. "Je pense qu'Israël, en tant que démocratie, a un devoir particulier, celui de faire tout ce qui est possible pour éviter de faire des victimes civiles, même si ce pays défend son peuple", a-t-il lancé. Emmanuel Macron a reçu à Paris le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, afin de tenter une médiation pour obtenir un cessez-le-feu. L'Allemagne et la Jordanie soutiennent cette initiative : le président a l'oreille des deux parties. Côté israélien, des roquettes ont touché des habitations, lundi. Le bilan de cette deuxième semaine de conflit fait état de près de 200 Palestiniens et 10 Israéliens décédés.