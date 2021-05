Israël-Palestine : le conflit continue, l'ONU impuissante

Troisième réunion dimanche 16 mai aux Nations unies en une semaine à peine et troisième réunion pour rien, selon Dominique Derda. Elle n’aura servi qu’à offrir une tribune à l’Autorité palestinienne pour dénoncer une fois encore l’occupation israélienne et à l’Etat hébreu pour accuser le Hamas d’avoir prémédité le conflit. Et ce n’est pas l’appel du secrétaire général de l’ONU à cesser immédiatement les hostilités qui va changer quoi que ce soit sur le terrain, explique le correspondant de France Télévisions qui s'exprime lundi matin en direct de Jérusalem.

L'Egypte au coeur des négociations

Les Etats-Unis s’opposent toujours à toute résolution commune et Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien, se sent les mains libres pour poursuivre les frappes sur la bande de Gaza tant que tous les objectifs militaires, affirment-ils, n’auront pas été atteints. C’est vers le Qatar et l’Egypte que se portent les maigres espoirs de cessez-le-feu, les pays occidentaux s’interdisent de négocier directement avec le Hamas, qu’ils considèrent comme une organisation terroriste alors que ces pays arabes parlent avec les deux camps. Le président égyptien est à Paris lundi 17 mai. Il doit s’entretenir avec Emmanuel Macron et le ministre des Affaires étrangères.