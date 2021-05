Commerces : les boutiques de prêt-à-porter s'activent avant la réouverture

C'est la course dans les magasins d'habillement avant la réouverture, mercredi 19 mai. Les nouvelles collections ont été commandées, livrées et mises en rayon en un temps record.

À Arras (Pas-de-Calais), 36 heures avant la réouverture de tous les commerces, les boutiques s'activent derrière leur rideau de fer. Un magasin d'habillement vient de recevoir sa nouvelle collection : il faut tout mettre en rayon avant mercredi 19 mai. Il a fallu faire de la place : les vêtements d'hiver qui n'ont pas pu être vendus, soit 20% du stock, restent sur les bras de Lynda Dobremetz, la patronne.

Les entrepôts croulent sous les commandes

Des centaines de camions ont sillonné les routes pour réapprovisionner les 43 000 magasins de prêt-à-porter en France. Un entrepôt qui gère les stocks de 180 magasins croule sous la demande et les salariés travaillent à une cadence effrénée. Pour gérer cet afflux, des intérimaires ont été embauchés pour renforcer les 25 préparatrices de commande chaque jour. Il reste un peu plus de six mois pour ces boutiques afin de faire de 2021 une meilleure année que 2020 : l'année dernière, le secteur avait perdu 17% de chiffre d'affaires.