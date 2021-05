Espagne : un millier de migrants sont arrivés à la nage à Ceuta depuis le Maroc

Des migrants ont rejoint à la nage l'Europe depuis le Maroc, dans la nuit du dimanche 18 au lundi 19 mai. Ils sont arrivés à Ceuta, une enclave espagnole au nord-ouest du Maroc. Ils ont contourné une grille de six mètres de haut, infranchissable depuis la terre, érigée il y a sept ans pour empêcher les migrants de passer. Ces dernières années, la frontière terrestre est devenue hermétique : les migrants sont donc partis d'une plage marocaine, plus au sud, et ont nagé quelques kilomètres pour atteindre ce bout de l'Espagne, et donc d'Europe.

Un effort dangereux et souvent vain

Des milliers d'entre eux, donc 300 mineurs, ont fait le voyage : du jamais vu. Ils sont arrivés par petits groupes. Ils sont une majorité de jeunes hommes, mais il y a également quelques femmes, et de jeunes enfants. Il y a trois semaines déjà, 130 personnes étaient parties à la nage, et deux étaient mortes pendant le trajet. Il s'agit d'un risque considérable, et d'un effort souvent vain : ils sont pour la plupart expulsés par les gardes-frontières espagnols.