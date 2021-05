Vaccins contre le Covid-19 : Sanofi de nouveau dans la course

Cette fois, c'est peut-être la bonne. Sanofi a présenté les résultats de ses essais de vaccins anti-Covid et les chiffres sont bien meilleurs. Après deux injections, 95 à 100 % des cas sont concluants. L'étude n'en est seulement qu'à la phase 2, mais Sanofi est confiant et démarre déjà sa production.

Après un faux départ cuisant, la course au vaccin redémarre en France contre le Covid-19. Le laboratoire Sanofi et son partenaire britannique GSK ont annoncé des résultats prometteurs sur un futur vaccin, après les essais de phase deux. "Une phase deux, ça vous permet de voir si votre vaccin fonctionne. Et il fonctionne très bien (...) de 95 % à 100 % des cas, on est très content, quelle que soit la catégorie d'âge", assure Olivier Bogillot, président de Sanofi France.



La production n'attend pas

Lors de cette phase deux d'essai clinique, 722 volontaires, âgés de 18 à 95 ans, ont été recrutés aux États-Unis et au Honduras. Dès la fin du mois, la phase 3 sera lancée. C'est une étude à bien plus large échelle, qui sera menée sur 35 000 participants, pour des données d'efficacité bien plus robustes. Sans attendre les résultats, la production va elle aussi être lancée dès la fin du mois de mai. Ce vaccin utilise une nouvelle technologie : la protéine recombinante, déjà utilisée contre la grippe saisonnière. Il pourrait être utilisé dès la fin de l'année.