Vaccins : Pfizer va bientôt multiplier sa durée de conservation par six

Le régulateur européen du médicament estime qu'on pourrait garder le vaccin Pfizer beaucoup plus longtemps que prévu. "Aujourd'hui, quand on décongèle les flacons de Pfizer, on peut les garder entre deux et huit degrés, et pour cinq jours seulement", expose la journaliste Frédérique Prabonnaud. Désormais, ce laps de temps pourra monter jusqu'à 31 jours. Des études du laboratoire ont montré qu'il se conservait bien dans ces conditions et températures.



Le Moderna bientôt en pharmacie

Cet assouplissement va faciliter la logistique et va permettre aux pharmaciens et aux médecins de le proposer. "C'est important quand on sait que la France va recevoir un tout petit peu moins de 30 millions de doses Pfizer en mai et juin, et quand on voit que les Français boudent le vaccin AstraZeneca", contextualise la journaliste. Reste à savoir ce que va décider le gouvernement, il mise pour l'instant sur le vaccin Moderna, qui se conserve déjà un mois en réfrigérateur. Il doit être livré en pharmacies à partir du lundi 24 mai.