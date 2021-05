Covid-19 : la facture des tests PCR pour les touristes étrangers

En France, faire un test PCR avant de prendre l'avion est gratuit pour les Français et pour les étrangers. Le gouvernement entend maintenir cette gratuité pour les touristes, cet été. "C'est une mesure très incitative, ça va permettre des échanges libres entre nos différents pays", applaudit Corinne Menegaux, directrice générale de l'office du tourisme et des congrès de Paris. Mais cette politique coûte cher : à 43,20 euros le test PCR, la facture pourrait s'élever à 216 millions d'euros pour, par exemple, 5 millions de touristes testés.

Vers une harmonisation des prix

Dans l'Union européenne, seuls le Danemark et Malte proposent une telle initiative. En Allemagne, en Belgique, il faut payer 50 euros, en Italie et en Grèce 60 euros, en Espagne 120 euros et en Suède jusqu'à 300 euros. La France demande à ses homologues de s'aligner sur elle. "Les discussions à Bruxelles s'orientent plutôt sur une harmonisation des tarifs avec des prix plus abordables", selon le journaliste France Télévisions Julien Gasparutto.