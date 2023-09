Isolement des personnes âgées : une nonagénaire fête ses 50 ans de bénévolat

Durée de la vidéo : 3 min

Depuis 50 ans, Raymonde Weixler, une nonagénaire, œuvre contre l’isolement des seniors. À Nancy (Meurthe-et-Moselle), son aide est précieuse pour les bénéficiaires. Rencontre.

Marguerite Divoux, non-voyante, peut toujours compter sur des bénévoles, comme Raymonde Weixler, qui vient de fêter ses 90 ans. Elle accompagne les seniors isolés dans leur quotidien depuis 50 ans. Rien que sur Nancy (Meurthe-et-Moselle), les bénévoles des Petits Frères des Pauvres s’occupent d’une centaine de personnes âgées. Elle assure : "J’aime beaucoup m’occuper des gens qui veulent s’en sortir (…), qui vieillissent bien. En soutenant leur moral, on peut soutenir leur état de santé."



"Ça tue l’isolement"

Les visites aux seniors et l’administratif occupent cette retraitée 10 à 15 heures chaque semaine. Ces dernières années, la bénévole a un peu levé le pied pour profiter de ses filles et de ses petits-enfants. L’association et ses bénévoles, un bénéficiaire les a découverts en 2019. Leur soutien lui a permis notamment d’arrêter l’alcool et bientôt de partir en vacances. "Ça tue l’isolement, ça nous fait faire des choses pas possibles", témoigne ce bénéficiaire.