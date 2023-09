Brésil : à la découverte de la rivière Sucuriú et de sa biodiversité unique

Durée de la vidéo : 4 min

Au Brésil, les eaux turquoise de la rivière Sucuriú attirent quotidiennement une poignée de touristes, curieux de découvrir une biodiversité unique. Les équipes du 20 Heures vous emmènent à la découverte de ce site exceptionnel.

Au cœur du Far West brésilien, elle semble peinte par l’Homme. La rivière Sucuriú prend son nom aux serpents qui peuplent ses rives. Chaque jour, un quota de 80 touristes vient flotter dans ces eaux, parmi les plus cristallines au monde. "Le calcaire présent dans le sol et la roche fonctionne comme un filtre naturel de l’eau", explique Gilmar Maia, un guide touristique. Après deux kilomètres de bateau, une famille est prête à être emportée par le courant. Sous leur masque, c’est un safari aquatique. La rivière est un sanctuaire pour plus de 30 espèces de poissons.

De nombreux secrets

Les eaux sont translucides jusque dans les entrailles de la terre. Les propriétés agricoles de la région regorgent de lacs et de cratères profonds. Pour découvrir l’abysse d'Anhumas, il faut avoir le cœur bien accroché. "L’ouverture de la grotte n’est pas grande, à peine 10 mètres sur 10, mais elle ouvre sur une caverne de la taille d’un terrain de foot", explique un guide. Ce terrain de jeu est unique au monde. "Je suis resté bouche bée ces dernières minutes. C’est incroyable", assure un touriste hollandais. Les profondeurs de l’abysse n’ont pas encore été entièrement découvertes. Les eaux de Benito ont encore des secrets à révéler.