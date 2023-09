Énergies renouvelables : des études menées pour aller chercher de l'énergie solaire dans l'espace

Durée de la vidéo : 1 min

France 2

Article rédigé par France 2 - N.Chateauneuf France Télévisions

Afin d'avoir des énergies renouvelables plus efficaces, on s'intéresse de plus en plus à l'énergie solaire qu'on irait chercher dans l'espace. Le journaliste Nicolas Chateauneuf, présent sur le plateau du 20 Heures, jeudi 28 septembre, revient sur cette initiative étonnante.

Dans la quête aux énergies renouvelables toujours plus efficaces pour sortir des hydrocarbures, on s'intéresse de plus en plus à l'énergie solaire qu'on irait chercher dans l'espace. "C'est vrai que c'est étonnant, mais l'Agence spatiale européenne planche dessus, la Nasa aussi tout comme la Chine et le Royaume-Uni", indique le journaliste Nicolas Chateauneuf, présent sur le plateau du 20 Heures, jeudi 28 septembre.

"Sur Terre, le solaire a des limites" "Pourquoi ? Parce que sur Terre, le solaire a des limites. D'abord, l'atmosphère filtre la moitié de l'énergie qui nous vient du Soleil, et puis les panneaux solaires sont intermittents", poursuit le journaliste. "L'idée, c'est d'assembler en orbite haute une centrale solaire de sept kilomètres de long", précise Nicolas Chateauneuf. L'énergie solaire est ensuite transformée en faisceau de micro-ondes dirigé vers la Terre. "Au sol, vous allez avoir un récepteur d'un diamètre de six kilomètres qui est constitué d'antennes qui récupèrent le faisceau d'ondes avec un rendement de 85%, et qui va le convertir en électricité", explique-t-il.