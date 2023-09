Neutralité carbone : "Efficacité énergétique, sobriété, nucléaire, énergies renouvelables"... Les pistes proposées par RTE pour y parvenir d'ici 2050

Pour le gestionnaire du réseau électrique français, il faut adopter des objectifs ambitieux, à la fois sur la production d'énergie et sur la consommation, qui va augmenter avec le remplacement des énergies fossiles.

Alors qu'Emmanuel Macron doit faire des annonces dans les prochains jours sur la planification écologique, RTE, le gestionnaire du réseau électrique français, publie dans son bilan prévisionnel sur la transformation du système électrique sur la prochaine décennie, que révèle franceinfo mercredi 20 septembre, les 4 leviers à actionner pour atteindre la neutralité carbone en 2050. "Efficacité énergétique, sobriété, nucléaire, et énergies renouvelables" sont les quatre axes à privilégier. "La France a les moyens de gérer ses besoins d’électricité en hausse en s’appuyant sur quatre leviers essentiels", selon RTE.

Un choix est possible sur le "dosage" entre les différents leviers, mais adopter rapidement "des objectifs ambitieux pour chacun d’entre eux constitue la stratégie la plus sûre pour assurer la résilience du système énergétique de la France", met en garde le gestionnaire du réseau, qui estime qu'il ne faut négliger aucune de ses quatre pistes présentées dans son bilan prévisionnel.

Le nucléaire seul ne suffira pas

Les deux premiers axes visent à mieux consommer notre électricité, avec d'un côté la sobriété pour conserver les "petits gestes" individuels et collectifs, pour économiser l'énergie. De l'autre côté, RTE met en avant l'efficacité énergétique, par exemple rénover les bâtiments pour chauffer mieux avec moins d'énergie.

En parallèle, les transports et l'industrie auront besoin ces prochaines années de davantage d'électricité, insiste le gestionnaire du réseau de transport d'électricité. Pour remplacer les énergies fossiles, la France devra donc en produire davantage.

Concernant les deux autres leviers mis en avant, comme le développement du nucléaire et celui des énergies renouvelables, pour RTE, d'ici 2035, il faudra plus que doubler la production d'énergie renouvelable, via le solaire et l'éolien.

Fin août, sur France Inter, le patron de RTE Xavier Piechaczyk expliquait que pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, "le nucléaire seul ne suffirait pas", appelant à "faire des énergies renouvelables le plus vite possible". Il faut "sortir des énergies fossiles pour lutter contre le dérèglement climatique et renforcer la souveraineté énergétique du pays", indique ce rapport de RTE, mais "il faut aussi maximiser la production du parc nucléaire existant, en attendant la mise en fonction de nouveaux réacteurs".