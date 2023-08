Pour atteindre la neutralité carbone, le "nucléaire seul ne suffira pas", assure le patron de RTE

Lors d'une interview à France inter, samedi, Xavier Piechaczyk a appelé à "faire des énergies renouvelables le plus vite possible".

"La France est frappée d'une pathologie, qui est de passer son temps à polémiquer entre le nucléaire versus le renouvelable : ce n'est pas la première question à se poser." Le patron de RTE, la société responsable du transport de l'électricité en France, Xavier Piechaczyk, a assuré sur France inter, samedi 26 août, qu'il était nécessaire que la France investisse dans les énergies renouvelables afin d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, en vue de limiter le changement climatique.

En effet, "le nucléaire seul ne suffira pas" à atteindre l'objectif que s'est notamment fixé l'Union européenne, a estimé le haut dirigeant, appelant à "faire des [énergies] renouvelables le plus vite possible". "Nos prédécesseurs ont construit le parc nucléaire, profitons-en. Mais ce n'est pas parce qu'il est décarboné que c'est l'unique réponse à la sortie des fossiles", a insisté Xavier Piechaczyk.

"La France consomme 63% d'énergies fossiles, il faut se demander comment on arrête ces 63% de fossiles qui sont toutes importées, qui sont produites dans des pays qui ne sont pas nos alliés et qui coûtent à la France tous les ans entre 50 et 100 milliards d'euros", a martelé Xavier Piechaczyk. "C'est ça le premier sujet. Et ça c'est bon pour le climat pour la balance commerciale, c'est bon pour notre souveraineté, c'est bon pour tout le monde", a-t-il ajouté.