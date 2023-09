Vrai ou faux Des plantes poussent-elles en Antarctique en raison du réchauffement climatique ?

Durée de la vidéo : 1 min

Sur une photo, on voit des fleurs violette qui auraient été photographiées en Antarctique, selon les réseaux sociaux. Pour de nombreux internautes, il s'agit d'un symbole du réchauffement climatique qui frappe la région. Est-ce pour autant vrai ?

Sur une image, on voit des fleurs violette qu'on pourrait croire printanières et, quelques centaines de mètres plus loin, d'imposants icebergs. Pour de nombreux internautes, voilà le symbole du réchauffement climatique qui frappe l'Antarctique. Est-ce pour autant image réelle ? Non, mais cependant, la photo n'est pas un montage. Ces fleurs existent vraiment, mais elles poussent à des milliers de kilomètres de l'Antarctique, dans l'ouest du Groenland.



Un lien avec le réchauffement climatique

La photo est proposée dans une banque d'images, où est inscrite la région où elle a été prise : la baie de Disko. Il y a néanmoins de la végétation en Antarctique : la sagine antarctique et la canche antarctique. Dans une étude publiée en 2022, des scientifiques italiens ont fait le lien entre leur prolifération et les modifications climatiques. Il y a donc bien des plantes en Antarctique, et elles sont de plus en plus nombreuses en raison de l'augmentation des températures.

Parmi les sources :

Mathieu Casado, chercheur CNRS

Banque d’images Alamy

Etude italienne sur la vie végétale en Antarctique

Liste non exhaustive