Seniors : des jeunes pour lutter contre l'isolement des personnes âgées

Sur une initiative de la mairie, des jeunes de 16 à 25 ans rendent visite à des personnes âgées à Nevers, dans la Nièvre.

À Nevers (Nièvre), des lycéens et des étudiants vont rendre visite à des personnes âgées et isolées. Âgés d'entre 16 et 25 ans, ils rendent des services, créent du lien et ont accepté cette mission proposée par la mairie. "C'est ça dont on a besoin, c'est de parler un peu", affirme Marie-Thérèse Taboureau, retraitée nivernaise. Une autre femme vit seule et l'équipe citoyenne s'assure qu'elle ne manque de rien.

Les jeunes peuvent financer leur permis

Formés au dialogue, aux gestes à adopter en cas de canicule, ils sont 30 à se relayer entre juillet et août. Pour leurs 20 heures hebdomadaires, ces jeunes ne vont pas toucher de salaire, mais un financement de la mairie de Nevers pour leur permis de conduire. "C'est une chose qui nous aide énormément, nous, les jeunes", souligne Shirine Ilalov, membre de l'équipe citoyenne de Nevers. Les jeunes ont organisé un goûter dans une résidence de retraités. Cette mission est aussi l'occasion de briser des barrières.