Canicule : boire de l'eau, un geste essentiel pour les personnes âgées… avec quelques précautions

Il faut aussi veiller à s'alimenter correctement et ne pas hésiter à se rafraîchir à l'aide d'un brumisateur ou d'un linge humide.

Pour les personnes âgées, les fortes chaleurs représentent un risque important de déshydratation. Une mise en garde réitérée par les autorités au moment où une vague de chaleur s'abat sur la France. Dix-neuf départements sont placés en vigilance orange pour canicule, vendredi 18 août, et ce chiffre passera à 28 pour la journée de samedi.

Mais gare aussi à l'excès d'eau, qui peut s'avérer dangereux. Franceinfo vous explique pourquoi, en période de canicule, les personnes âgées doivent s'hydrater… sans dépasser certaines limites.

Les personnes âgées se déshydratent plus vite

Plusieurs facteurs expliquent que les personnes âgées sont plus vulnérables face à la canicule. D'abord le fait que la sensation de soif diminue avec l'âge, comme l'explique le site dédié à la prévention des risques pour les personnes âgées mis en place par le gouvernement. Par ailleurs, à mesure que l'on vieillit, le corps transpire moins. Privé de cet outil naturel de régulation de la température, l'organisme risque de dépasser les 37 degrés.

Et ce n'est pas tout. "Plus on avance en âge, moins le rein fonctionne, et plus il devient dur de retenir l'eau dans son corps" explique à franceinfo Olivier Guérin, chef du pôle de gérontologie au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice. Par ailleurs, certaines maladies chroniques, auxquelles les personnes âgées sont particulièrement sujettes, aggravent le risque de se déshydrater : "c'est par exemple le cas du diabète, des cancers et des affections respiratoires chroniques", liste le gériatre.

Le risque le plus connu de cette déshydratation est celui du "coup de chaleur." Il provoque de la fièvre, des maux de tête, voire des vomissements et de "troubles de la conscience", lit-on sur le site du gouvernement.

Si les personnes âgées ne ressentent pas forcément la soif quand elles sont déshydratées, d'autres signes peuvent donner l'alerte : l'hypotension artérielle, la tachycardie, une production d'urine moins abondante et/ou plus foncée que d'habitude, la constipation, la sécheresse de la langue et des lèvres… Les troubles de l'humeur, la confusion, la somnolence, des vertiges ou encore une fatigue inhabituelle peuvent aussi être des signes avant-coureurs.

"Boire de l'eau" : oui, mais...

En période de canicule, il est recommandé aux personnes âgées de boire régulièrement, sans attendre d'avoir soif. Le gouvernement préconise de privilégier des eaux "moyennement minéralisées", ou de mélanger les eaux très minéralisées avec de l'eau du robinet. L'alcool favorise en revanche la déshydratation, tandis que les boissons très sucrées, le thé et le café augmentent la sécrétion d'urine, ce qui n'est pas recommandé.

Boire est aussi essentiel "pour le bon dosage des médicaments" que prennent de nombreuses personnes âgées, souligne Olivier Guérin. La règle d'or est de "consulter un médecin traitant, quand cela est possible", pour prendre les précautions adaptées au cas par cas.

Mais s'il est important de bien s'hydrater, il l'est tout autant de ne pas manquer de sel. Or, lorsqu'on boit beaucoup d'eau sans avoir suffisamment d'apports en sodium, on risque de déclencher une hyponatrémie, une complication qui peut être "la conséquence d'un apport excessif d'eau par rapport au sodium (sel) ou d'un excès de perte de sel par rapport à l'élimination en eau", explique le ministère de la Santé. Parmi les conséquences possibles d'une hyponatrémie, on peut citer des nausées, de la fatigue, ou encore œdèmes. Les cas les plus graves peuvent entraîner un état léthargique, une certaine confusion, des convulsions, voire mener jusqu'au coma, ajoutent les autorités sanitaires.

Il est donc recommandé aux personnes âgées de ne pas boire plus de 1,5 litre d'eau par jour, d'autant que certains autres aliments sont déjà riches en eau. Inutile aussi de mettre une double ration de sel dans son assiette : "Il suffit de s'alimenter correctement, poursuit Olivier Guérin. Or, le problème, lorsqu'il fait chaud, c'est que la sensation de faim diminue." Là encore, il faut donc ne pas se fier uniquement à ses sensations.

D'autres bons réflexes à avoir

Outre le fait de boire régulièrement, il est conseillé de se mouiller la peau avec un linge humide et de se rafraîchir avec un brumisateur. Les personnes à risque doivent aussi "éviter toutes les activités physiques, notamment aux heures les plus chaudes (par exemple, la promenade après le déjeuner)", explique encore Olivier Guérin. Aérer tôt le matin et dans la soirée, quand il fait frais, aide le corps à se maintenir à une température adéquate, tout comme le fait de se doucher (en évitant l'eau glacée, qui a pour conséquence de pousser le corps à se réchauffer).

Enfin, Olivier Guérin invite à veiller "sur nos proches, mais aussi sur nos voisins, ou encore les personnes à la rue." Selon l'association les Petits frères des pauvres, la France compte environ 2 millions de seniors touchés par l'isolement.

Les épisodes de fortes chaleurs peuvent être dangereux pour la santé, en particulier pour les personnes âgées, handicapées ou isolées, qui sont plus vulnérables. Afin de limiter les risques, pensez à boire de l'eau régulièrement, à éviter les sorties et les efforts physiques aux heures les plus chaudes de la journée, ainsi qu'à fermer les volets et les rideaux des fenêtres exposées au soleil. Si des symptômes inhabituels surviennent (crampes, fatigue soudaine, nausées, vomissements, maux de tête…), n'hésitez pas à contacter le 15. Pensez enfin à prendre des nouvelles de vos proches les plus fragiles durant ces fortes chaleurs.