Canicule : nos astuces pour se rafraîchir sans acheter un climatiseur

Les fortes chaleurs sont de retour en France. Neuf départements situés dans le sud-est du pays, de la Côte-d'Or au Var, sont placés en vigilance orange à la canicule par Météo France, mardi 11 juillet. Alors que de nombreux Français vivent dans des logements peu, voire pas du tout, adaptés aux canicules, franceinfo vous propose quelques solutions pratiques pour vous rafraîchir sans acheter un climatiseur.

Boire de l'eau à température ambiante, éviter les douches froides, faire sécher du linge très humide à l'intérieur, manger des fruits et légumes... Voici cinq conseils pour éviter de suffoquer sans utiliser la climatisation, qui est responsable de près de 5% des émissions d'équivalent CO2 du secteur du bâtiment en France, selon l'Ademe.

Boire de l'eau, mais pas trop fraîche

S'il faut évidemment boire de l'eau régulièrement lorsqu'il fait chaud, les médecins déconseillent de la boire trop fraîche. "Boire très froid est contre-productif, expliquait le docteur Jimmy Mohamed sur franceinfo en 2022. Lorsque vous buvez très froid, vous avez des thermorécepteurs dans le corps humain qui vont dire 'La température corporelle est en train de chuter, il faut se réchauffer'. Donc, paradoxalement, vous n'allez pas vous désaltérer."

Il faut ainsi privilégier une eau à température ambiante. Quid des boissons chaudes ? "Un thé chaud permet de transpirer tout d'un coup. Vous avez un coup de chaud, qui vous fait évacuer de la chaleur puisque vous allez transpirer", conseille le médecin généraliste.

Rafraîchir ses mains et éviter les douches froides

Prendre une douche froide est plus que déconseillé. Cela risquerait là aussi d'avoir un effet contre-productif : le corps qui va recevoir de l'eau froide va lutter contre cette sensation de froid en... produisant de la chaleur. "L'homme est un animal homéotherme [sa température moyenne est constante et indépendante du milieu ambiant]. Quand il fait froid, il produit de la chaleur intérieurement et extérieurement", explique au HuffPost Brigitte Trégoüet, médecin généraliste, qui conseille de privilégier une douche à température "normale".

Une autre astuce consiste à plonger ses mains ou ses pieds, qui agissent comme des régulateurs du corps humain, dans un bac d'eau froide pendant une petite dizaine de minutes. "Si votre température centrale est élevée, votre corps enverra du sang aux extrémités afin de perdre de la chaleur", explique Mike Tipton, professeur de physiologie humaine appliquée à l'université de Portsmouth, au site BBC Science Focus. Le spécialiste juge cette technique beaucoup plus efficace que de s'asperger le visage d'eau froide.

Garder un intérieur tempéré

Pour éviter le coup de chaud, il est essentiel de maintenir une température convenable dans les logements. "La manière la plus simple de garder son habitation fraîche cet été, c'est d'empêcher la chaleur d'y entrer", avertit l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), qui liste quelques conseils : fermer les fenêtres et les volets la journée, mais également aérer et faire des courants d'air le matin, dans la soirée et pendant la nuit afin que les murs et les sols se rafraîchissent. Il est aussi conseillé d'éteindre les appareils électroménagers autant que possible.

Créer des refroidissements naturels

D'autres astuces plus ingénieuses existent. Julien Dossier, directeur du cabinet de conseil Quattrolibri, conseille dans Le Monde de faire sécher du linge très humide à l'intérieur des pièces, mais aussi d'humidifier un pot en terre cuite et de le placer dans un endroit ensoleillé. En séchant, le linge et la terre cuite dégageront de l'eau par évaporation, ce qui rafraîchira la pièce. "En Inde, la méthode du beehive cooling, qui consiste à empiler des pots en terre cuite devant les maisons, crée un différentiel de température de plus de 10°C entre l'extérieur et l'intérieur", explique-t-il.

Manger des fruits et légumes crus

La lutte contre la déshydratation passe aussi par une alimentation adaptée. Le ministère de la Santé conseille de privilégier les "fruits et légumes crus et les plats froids", par exemple le concombre, la salade verte, le radis, la tomate, le melon ou la pastèque. Les produits laitiers, qui contiennent beaucoup d'eau, comme les fruits et les légumes, sont également recommandés. Les produits à base de sucre doivent être consommés avec modération, tout comme l'alcool.