Direct Canicule : le numéro vert Canicule info service activé à partir de 9 heures

En réponse à l'épisode de forte chaleur que connaît une partie de la France, le numéro vert Canicule info service (0800 06 66 66) est activé à partir de 9 heures, vendredi 18 août, ont annoncé jeudi le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, et la ministre des Solidarités, Aurore Bergé. Ce numéro, joignable gratuitement de 9 heures à 19 heures, est régulièrement activé lors des épisodes de fortes chaleurs. Il "permet d’obtenir des conseils pour se protéger et protéger son entourage, en particulier les plus fragiles, et pour adopter les bons réflexes", expliquent les ministères de la Santé et des Solidarités. Des messages de prévention vont également être diffusés à la télé et à la radio. Suivez notre direct.

Dix-neuf départements en vigilance orange canicule vendredi. Sept départements étaient déjà placés en alerte jeudi (la Loire, la Haute-Loire, le Rhône, l'Ain, l'Isère, la Haute-Savoie et la Savoie). Douze le sont dès vendredi, a annoncé Météo-France : l'Allier, le Cantal, le Puy-de-Dôme, le Doubs, le Jura, la Saône-et-Loire, la Corrèze, le Gers, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.

L'épisode "le plus chaud" de l'été. "Ce week-end, les fortes chaleurs s'accentuent, en particulier sur la moitié sud du pays. Elles s'annoncent durables et intenses avec des valeurs parfois supérieures à 40°C sur le sud-est à partir de dimanche", prévient Météo-France. "A échelle France, ce nouvel épisode s'annonce comme le plus chaud de l'été 2023, également comme l'un des plus tardifs avec un tel niveau d'intensité", poursuit l'organisme.

Le pic des températures attendu en début ou milieu de semaine prochaine. La journée devrait être particulièrement chaude mardi ou mercredi. "Il y a encore beaucoup d'incertitudes sur le milieu de semaine", a expliqué Christelle Robert, prévisionniste à Météo-France. Dès jeudi, "une possible perturbation orageuse" pourrait "faire baisser les températures".

Les épisodes de forte chaleur peuvent être dangereux pour la santé, en particulier pour les personnes âgées, handicapées ou isolées, qui sont plus vulnérables. Afin de limiter les risques, pensez à boire de l'eau régulièrement, à éviter les sorties et les efforts physiques aux heures les plus chaudes de la journée, ainsi qu'à fermer les volets et les rideaux des fenêtres exposées au soleil. Si des symptômes inhabituels surviennent (crampes, fatigue soudaine, nausées, vomissements, maux de tête…), n'hésitez pas à contacter le 15. Pensez enfin à prendre des nouvelles de vos proches les plus fragiles durant ces fortes chaleurs.