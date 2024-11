Direct Guerre au Proche-Orient : la Défense civile palestinienne affirme que 30 personnes, dont 13 enfants, sont mortes dans deux frappes israéliennes

La Défense civile palestinienne à Gaza a annoncé, dimanche 10 novembre, la mort de 30 personnes, dont 13 enfants, tuées dans deux frappes aériennes israéliennes sur deux maisons distinctes dans la bande de Gaza. Suivez notre direct.

Deux quartiers touchés. Une première frappe a fait "au moins" 25 morts, "dont 13 enfants", dans une maison familiale à Jabalia, dans le nord de Gaza, et "plus de 30 blessés" tôt dans la matinée, a indiqué la Défense civile. Les secours palestiniens ont aussi fait état d'une autre frappe israélienne sur une maison du quartier al-Sabra à Gaza-ville, qui a fait cinq morts et des disparus. "Un certain nombre de civils sont toujours sous les décombres", ont-ils précisé.

La famine menace. La famine menace dans le nord de la bande de Gaza, dans un contexte d'intensification des opérations de l'armée israélienne et d'un arrêt quasi total de l'aide alimentaire, a alerté samedi un rapport de l'ONU(Nouvelle fenêtre). "Les seuils de famine ont peut-être déjà été franchis ou le seront dans un avenir proche", estime ce rapport.

Suspension de la médiation du Qatar. Le Qatar a confirmé samedi avoir suspendu sa médiation en vue d'un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza jusqu'à ce que le Hamas palestinien et Israël fassent preuve de "volonté et de sérieux" dans les négociations. Avec les Etats-Unis et l'Egypte, le Qatar avait participé pendant des mois à des efforts de médiation pour mettre fin à la guerre dévastatrice dans la bande de Gaza.