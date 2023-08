Retours de vacances : Bison futé prévoit un samedi rouge dans le sens des retours

Bison futé anticipe également une circulation très difficile dimanche en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le week-end s'annonce difficile pour la fin des vacances. La journée du samedi 19 août est classée rouge dans le sens des retours dans tout le pays, selon Bison futé. Dans le sens des départs, en revanche, la couleur orange domine au niveau national.

La journée de vendredi est classée orange côté retours, sauf dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'arc méditerranéen, qui sont en rouge. Enfin, dimanche, la circulation dans le sens des retours ne sera plus que "très difficile en région Auvergne-Rhône-Alpes", précise l'organisme. Dans le sens des départs, vendredi et dimanche sont classés vert.

Une circulation difficile toute la journée samedi

Dans le détail, la circulation sera particulièrement difficile dans le sens des retours samedi sur "les autoroutes A7, A9 et A10 ainsi que la nationale N165. Les difficultés sont à prévoir sur l’ensemble de la journée", détaille Bison futé. Dans le sens des départs, ce sera surtout "sur les autoroutes A7, A9 et A61. En Île-de-France, la circulation sera dense dès le début de la matinée en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6".

Dimanche, "les retours s’étaleront d’une manière générale sur l’ensemble de la journée" mais la circulation pourrait être toujours difficile "sur les autoroutes A6 et A10", prévoit Bison futé, et "les autoroutes A7, A9, A10 devraient connaître des difficultés très importantes dès le début d’après-midi".