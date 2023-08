Canicule : douze départements supplémentaires placés en vigilance orange vendredi, 19 concernés au total

Ces nouvelles vigilances viennent s'ajouter à celles en vigueur jeudi dans la Loire, la Haute-Loire, le Rhône, l'Ain, l'Isère, la Haute-Savoie et la Savoie.

Douze départements supplémentaires vont être placés en vigilance orange vendredi 18 août, à partir de midi, a annoncé Météo-France jeudi. Aux sept départements déjà placés en vigilance jeudi (la Loire, la Haute-Loire, le Rhône, l'Ain, l'Isère, la Haute-Savoie et la Savoie), s'ajoutent l'Allier, le Cantal, le Puy-de-Dôme, le Doubs, le Jura, la Saône-et-Loire, la Corrèze, le Gers, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Tarn et le Tarn-et-Garonne.

"Un temps sec et chaud s'installe durablement sur la moitié sud du pays et s'étend un peu vers l'Est", explique l'organisme. "Ce week-end, les fortes chaleurs s'accentuent, en particulier sur la moitié sud du pays. Elles s'annoncent durables et intenses avec des valeurs parfois supérieures à 40°C sur le Sud-Est à partir de dimanche". Cest températures devraient se maintenir "au moins jusqu'en milieu de semaine prochaine", selon Météo-France. "A échelle de la France, ce nouvel épisode s'annonce comme le plus chaud de l'été 2023, également comme l'un des plus tardifs avec un tel niveau d'intensité", précise Météo-France.

Outre les 19 départements en vigilance orange, 21 autres seront en vigilance jaune canicule, à proximité des départements placés en vigilance orange, mais aussi sur une partie du nord-ouest de l'Hexagone.

Les épisodes de forte chaleur peuvent être dangereux pour la santé, en particulier pour les personnes âgées, handicapées ou isolées, qui sont plus vulnérables. Afin de limiter les risques, pensez à boire de l'eau régulièrement, à éviter les sorties et les efforts physiques aux heures les plus chaudes de la journée, ainsi qu'à fermer les volets et les rideaux des fenêtres exposées au soleil. Si des symptômes inhabituels surviennent (crampes, fatigue soudaine, nausées, vomissements, maux de tête…), n'hésitez pas à contacter le 15. Pensez enfin à prendre des nouvelles de vos proches les plus fragiles durant ces fortes chaleurs.