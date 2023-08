Températures, records potentiels, origine... Voici à quoi va ressembler la vague de chaleur qui va s'étendre sur une grande partie de la France à partir de jeudi

Les maximales devraient approcher, ou dépasser, les "30°C à 35°C sur les trois quarts du pays", entre dimanche et mercredi, prévoit La Chaîne Météo.

Le mercure va continuer de grimper dans l'Hexagone et en Corse. L'Ain, le Rhône, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie ont été placés depuis le 13 août en vigilance orange à la canicule par Météo-France. Cet "épisode caniculaire" va aller en "s'intensifiant et s'élargissant (...) au cours de la semaine", a prévenu l'institut dans un communiqué. La vague de chaleur doit même s'étendre "aux trois quarts du pays" à partir du jeudi 17 août. Franceinfo vous explique à quoi il faut s'attendre.

Une généralisation de la vague de chaleur en fin de semaine... sauf dans le Nord-Ouest

Après un début de semaine déjà lourd dans le Rhône et le Sud, "l'air chaud et sec devrait gagner plus largement le pays" jeudi, écrit Météo-France. Comptez ainsi 30°C à Vichy (Allier) jeudi après-midi, 31°C à Limoges (Haute-Vienne) ou 32°C à Gap (Hautes-Alpes), selon les prévisions de l'institut. De son côté, La Chaîne Météo prévoit que la vague de chaleur s'étende "aux trois quarts du pays" à partir de jeudi ou vendredi.

Comme depuis le début de l'été, le quart nord-ouest – à l'exception du bassin parisien – devrait en revanche être épargné. En cause, la présence "de nombreuses dépressions aux niveaux des îles britanniques", qui "rabat la chaleur vers l'est et le sud du pays", explique le météorologue Guillaume Séchet au Parisien. Les températures estivales seront néanmoins au rendez-vous. Il fera ainsi 23°C à Brest (Finistère) jeudi après-midi, 27°C à Alençon (Orne) ou encore 24°C à Lille.

Un dôme de chaleur venu du Maghreb

A l'origine de cette vague de chaleur, "des remontées d'air brûlant venant du Maghreb et qui englobent la France", détaille La Chaîne Météo. "Le dôme de chaleur actuellement situé en Afrique du Nord et en Espagne va s'intensifier et s'étendre dans les prochains jours", détaille aussi auprès du Parisien le météorologue Guillaume Séchet. Chez notre voisin, les normales saisonnières ont été dépassées de près de 15°C.

>> Fortes chaleurs : cinq conseils pour rafraîchir son logement sans installer de climatisation

Les dômes de chaleur sont un phénomène météorologique sur une zone relativement étendue, présentant des températures élevées à cause d'un anticyclone qui produit un "effet couvercle", rappelle France 3 Centre Val de Loire. Cet anticyclone entraîne une accumulation de la chaleur sous le couvercle. Un dôme de chaleur peut donc conduire à une vague de chaleur, mais une vague de chaleur n'est pas forcément liée à un dôme.

Le pic des températures prévu en début de semaine prochaine

Le pic des températures sera atteint "entre dimanche 20 août et mercredi 23 août", ajoute La Chaîne Météo, qui évoque "des températures maximales voisines ou supérieures à 30°C à 35°C sur les trois quarts du pays, jusqu'à 40°C de l'Aquitaine au Rhône-Alpes".

Mardi après-midi, il fera ainsi 32°C à Paris, 37°C à Perpignan (Pyrénées-Orientales) et à Vichy, ou encore 39°C à Lyon et à Montélimar (Drôme), selon les prévisions de Météo-France, qui prévoit un pic "autour de lundi-mardi". Par ailleurs, "les nuits s'annoncent étouffantes avec des minimales qui chutent très rarement en dessous de 20°C du Sud-Ouest à un large quart nord-est", ajoute-t-elle.

Pas de records de chaleur attendus

Cette vague de chaleur va-t-elle être aussi l'occasion de battre des records de températures ? Pas nécessairement, assure auprès de TF1 Frédéric Nathan, prévisionniste chez Météo-France. "On pourrait avoir des températures qui frôlent parfois les 40°C, sans franchir des seuils de records. A part peut-être en Corse, où il faudra surveiller la situation…"

>> Canicule : quels sont les précédents records de chaleur estivaux près de chez vous ?

Cette vague de chaleur "pourrait figurer parmi les plus intenses pour une fin août", prévient néanmoins La Chaîne Météo. Un record qui pourrait être rapidement battu : la fréquence des vagues de chaleur "est amenée à augmenter ces prochaines années" en raison du dérèglement climatique, rappelle la même source.