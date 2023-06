Fortes chaleurs : cinq conseils pour rafraîchir son logement sans installer de climatisation

Comment baisser la température à la maison quand on est locataire et que l'on dispose d'un petit budget ? Alors que l'été sera marqué par des épisodes caniculaires, une experte de l'Agence de la transition écologique nous explique ce qu'il faut faire et ne pas faire.

L'année dernière, plus de la moitié des Français ont souffert de la chaleur dans leur logement pendant au moins 24 heures, selon une étude de la Fondation Abbé Pierre. Impossibles à chauffer l'hiver, de nombreux appartements et maisons se transforment en bouilloires énergétiques l'été. Avec les épisodes de fortes chaleurs et de sécheresse qui nous attendent cet été 2023, ce phénomène de précarité énergétique risque de s'accentuer.

>> A Lyon, des habitants s'en remettent au système D pour lutter contre "la chaleur continue" dans un immeuble mal isolé

Quand il fait plus de 30 degrés dehors et pas beaucoup moins chez soi, on se prend à rêver d'une climatisation (et d'une piscine). Mais c'est une fausse bonne idée, estime Claire Peyet Febrer, experte en adaptation au changement climatique à l'Ademe d'Île-de-France. D'une part, parce que le climatiseur individuel est cher à l'achat (autour de 300 euros pour les premiers prix), mais aussi parce que c'est un équipement très énergivore. Voici ses cinq solutions pour faire baisser la température à la maison.

Fermer toutes les fenêtres et volets tôt le matin

"Dès que l'air extérieur est chaud" et que la température dehors "dépasse les 25 degrés", il faut fermer tous les volets et les fenêtres, assure Claire Peyet Febrer. Cela peut être dès 8 heures du matin lors des épisodes caniculaires, explique l'experte de l'Ademe Île-de-France. "On a tendance à fermer les volets et à laisser les fenêtres ouvertes", observe-t-elle. Mais c'est une grave erreur, car "on va faire entrer l'air chaud et ça va être difficile ensuite de l'évacuer".

Autre mauvais réflexe : fermer les fenêtres dans les pièces orientées à l'ouest et au sud et les laisser ouvertes dans les pièces orientées au nord. On ferme partout, "pour que le frais reste et circule dans les autres pièces", explique Claire Peyet Febrer. Si l'une des pièces est vraiment plus fraîche que les autres (plus de trois degrés de différence), l'experte suggère même d'en fermer la porte pour constituer un îlot de fraîcheur.

À noter que, quel que soit le matériau de vos volets, il faut les fermer complètement. "Même si c'est en métal - les persiennes classiques qu'on peut voir dans les logements haussmanniens ou post-hausmanniens à Paris (moins isolant que le bois) - ça coupe bien de la chaleur". Le plus important est la couleur des volets. Si le règlement de la copropriété le permet, l'idéal est de les peindre en blanc.

Ne pas (forcément) les rouvrir le soir

Lorsqu'une légère brise souffle en soirée, la tentation est grande de rouvrir les fenêtres pour aérer son logement. "Malheureusement, dans les grandes villes comme Paris où il y a ces effets d'îlots de chaleur urbains, l'air reste encore chaud à l'extérieur, surtout en période de canicule où ça descend rarement en dessous de 25 degrés", prévient Claire Peyet Febrer. L'idéal est d'avoir un thermomètre intérieur et extérieur. S'il fait toujours plus chaud dehors que dedans, on reste en mode bunker. Pour un effet courant d'air, il reste toujours l'option ventilateur. On peut même placer une bouteille d'eau glacée devant le cadran, une méthode plus abordable et plus "ecofriendly" que le climatiseur.

Installer des rideaux occultants

Vous n'avez pas de volets et pas la possibilité d'en installer (question de budget et/ou de statut locatif) ? "Les rideaux épais et occultants sont une option", propose Claire Peyet Febrer. Fermés la journée, ces filtres anti-froid l'hiver vont faire baisser la température en été de " un à deux degrés". On peut aussi "les humidifier", ajoute-t-elle. Si vous avez des rideaux fins, type voilage, elle conseille de les humidifier, "plutôt en soirée, lorsqu'il commence à faire plus frais et que l'on rouvre les fenêtres". Le linge mouillé a un effet rafraîchissant non-négligeable. N'hésitez pas, d'ailleurs, à étendre vos vêtements, tout juste sortis du lave-linge, contre vos fenêtres, en particulier celles des pièces orientées au sud et à l'ouest.

[ #VagueDeChaleur]

Les périodes de fortes chaleur sont particulièrement difficiles à vivre en #ville car il existe un phénomène d’îlot de chaleur #urbain.

Découvrez le guide de l’ @ademe qui recense 19 solutions pour rafraîchir les villes !

https://t.co/fpiyOhlpNj pic.twitter.com/SIqSdTPqfi — ADEME (@ademe) July 30, 2021

Si votre propriétaire se montre particulièrement soucieux de votre confort estival, vous pouvez lui proposer d'installer un brise-soleil (ou pare-soleil), ajoute l'experte de l'Ademe. Ces structures orientables et amovibles en bois, métal ou béton "empêchent que l'exposition directe soit trop forte et vont diminuer le passage de la lumière et donc de la chaleur".

Eteindre les appareils en veille

Maintenir son logement au frais demande aussi de modifier certaines habitudes, en cuisine notamment. "On va éviter de faire des grands plats avec un rôti au four parce que ça va générer beaucoup de chaleur dans le logement", rappelle Claire Peyet Febrer. Un conseil facile à suivre en pleine saison de la tomate et du concombre : "Pensez à cuisiner plus frais". Mieux vaut aussi éviter de mettre les appareils électriques sous tension, "ça aussi, ça génère du chaud". Cest-à-dire éteindre, par exemple, les écrans télé ou ordinateur en veille.

S'entourer de plantes

"Si on a un petit bout de balcon, exposé en plus au sud et à l'ouest, ne pas hésiter à placer des pots de fleurs", conseille Claire Peyet Febrer. Après, si on a plus de place, on peut mettre des pergolas, des plantes grimpantes, des végétaux qui permettent de créer de l'ombre sur les murs, les fenêtres". Grâce au phénomène d'évapotranspiration, explique l'experte de l'Ademe, "la plante rafraîchit l'atmosphère". "L'eau qu'elle puise dans les racines est rejetée par les feuilles sous forme de gouttelettes d'eau qui s'évaporent. Et donc ça, ça a un effet rafraîchissant".

Vous n'avez pas de balcon ? Une jardinière accrochée à la fenêtre "fera son effet", affirme Claire Peyet Febrer. "Ce sera limité, mais c'est toujours bon à prendre". Cette présence verte, même discrète, accentue la sensation de fraîcheur lorsqu'on ouvre la fenêtre le soir. Les plantes d'intérieur peuvent aussi participer à la mise en place de cet îlot de fraîcheur, à condition de les placer près des fenêtres, "un peu comme une barrière".

Alliés contre la chaleur, les végétaux le sont aussi contre les moustiques. Mettez de la citronnelle, du thym ou encore de la mélisse à vos fenêtres. Ces plantes sont des repoussoirs pour les insectes qui viennent généralement nous piquer la nuit.