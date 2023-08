Canicule : la Haute-Loire et la Loire s'ajoutent aux cinq départements déjà placés en vigilance orange à partir de jeudi

L'Ain, la Haute-Savoie, l'Isère, la Rhône, la Savoie avaient été placés en alerte à la canicule dès dimanche.

Il y a désormais sept départements concernés par la vigilance orange canicule pour la journée du jeudi 17 août. La Haute-Loire et la Loire s'ajoutent aux cinq départements (Ain, Haute-Savoie, Isère, Rhône, Savoie), déjà concernés depuis dimanche. "La chaleur s'accentue en fin de semaine et s'annonce durable", précise Météo-France sur Twitter, avec des températures pouvant atteindre 40°C dans le "Midi méditerranéen, le val de Garonne et en vallée du Rhône ce week-end".

Après un début de semaine déjà lourd dans le Rhône et le Sud, "l'air chaud et sec devrait gagner plus largement le pays" jeudi, écrit Météo-France. Comptez ainsi 30°C à Vichy (Allier) jeudi après-midi, 31°C à Limoges (Haute-Vienne) ou 32°C à Gap (Hautes-Alpes), selon les prévisions de l'institut. De son côté, La Chaîne Météo prévoit que la vague de chaleur s'étende "aux trois quarts du pays" à partir de jeudi ou vendredi.