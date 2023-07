Cartes Quelles sont les cinquante villes où il fait le plus chaud en été en France ?

C'est à Marignane, dans les Bouches-du-Rhône, qu'il fait le plus chaud l'été, d'après les normales de température de Météo France.

Sept départements en vigilance orange canicule, des températures attendues de plus de 40°C par certains endroits en Provence et en Corse... Le Sud-Est de la France connaît mardi 18 juillet un épisode de forte chaleur. C'est, en fait, tout le sud de l'Europe qui est sous le joug d'un dôme de chaleur, qui affole le mercure en Italie, en Espagne et en Grèce où d'impressionnants incendies se sont déclarés dans la région d'Athènes.

>> Canicule : quels sont les précédents records de chaleur estivaux près de chez vous ?

L'été 2022, en France, avait déjà été particulièrement chaud, tout en étant probablement l'un des plus frais du reste du XXIe siècle. Et ce n'est pas l'été 2023 qui va contredire cela, avec des records de température battus quand le quart sud-est du pays : Météo France annonce que, localement, des seuils historiquement hauts sont atteints. Mais quelles sont les villes où il fait le plus chaud l'été ?

Pour le savoir, nous avons analysé les normales de température de Météo France sur la période 1991-2020 dans ses principales stations de mesure. Et sans surprise, les cinquante villes où la température est la plus élevée en moyenne l'été se trouvent dans la moitié sud du pays.

C'est à Marignane, dans les Bouches-du-Rhône, qu'il fait en moyenne le plus chaud, avec une normale de température de 24,5°C en été. Cela signifie qu'il a fait en moyenne 24,5°C dans cette commune lors de saison estivale entre 1991 et 2020. Cette moyenne cache évidemment les pics de chaleur. Le maximum enregistré dans la commune est ainsi de 39,7 degrés.

>> Fortes températures en Europe : trois questions sur le dôme de chaleur qui touche actuellement le sud de la France, l'Italie, l'Espagne et la Grèce

La prévalence des jours chauds dans le Sud se dévoile également sur cette deuxième carte qui montre le nombre moyen de jours où la température a dépassé les 30°C l'été dans les mêmes stations météo.