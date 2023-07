Carte Canicule : quels sont les précédents records de chaleur près de chez vous ?

Depuis 2000, les canicules ont été cinq fois plus fréquentes en France qu'avant 1989 et elles seront deux fois plus nombreuses d'ici à 30 ans.

Un record de chaleur va-t-il être battu ? Sept départements du Sud sont placés en vigilance orange canicule pour la journée de mardi 18 juillet, annonce Météo France. Les Alpes-de-Haute-Provence, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, les Pyrénées-Orientales, le Vaucluse et le Var s'ajoutent donc aux Alpes-Maritimes, déjà en vigilance orange canicule.

En cause : une canicule qui s'abat cette semaine sur l'ouest du bassin méditerranéen et va donc faire monter les températures à 40°C mardi par endroits dans le quart sud-est de la France, selon Météo-France. L'intérieur de la Provence et la Corse sont susceptibles d'atteindre la barre symbolique des 40°C à l'ombre, avant une nouvelle journée de mercredi placée sous le signe de la chaleur. Pourtant, rien d'exceptionnel assurent les prévisionnistes. L'organisme météorologique évoque un "épisode caniculaire non-exceptionnel, mais dont la persistance nécessite une vigilance particulière".

Le mercure va donc monter très haut ces prochains jours, faisant craindre des records de chaleur localement. L'an dernier, en 2022, la France en était, à ce stade de l'été, à sa deuxième vague de chaleur nationale et de nombreuses villes ont alors vu des vieux records de température être effacés des tablettes.

franceinfo vous propose de découvrir les records de chaleur en France dans les principales stations de mesure de Météo France, depuis le début des relevés de températures.

Le record national de la température la plus élevée en France métropolitaine, tous mois confondus, est de 46,0 °C : la température a été atteinte à Vérargues, dans l'Hérault, le 28 juin 2019.

Depuis 2000, les canicules ont été en France cinq fois plus fréquentes qu'avant 1989 et elles seront deux fois plus nombreuses d'ici à 30 ans. L'été 2023 est marqué, en France comme dans le reste du monde, par des températures anormalement élevées, très au-dessus des normales de saison, un des signes les plus directs du changement climatique, selon les scientifiques. Par rapport aux voisins méditerranéens, la France reste d'ailleurs relativement épargnée par cette vague de chaleur : l'Italie, l'Espagne ou la Grèce suffoquent déjà depuis plusieurs jours avec des records de températures battus localement.

L'été dernier, les canicules, et notamment une vague de chaleur à la même période en juillet, ont causé plus de 60 000 décès en Europe, selon une étude de l'Institut national français de la santé (Inserm) et de l'Institut de Barcelone pour la Santé Globale (ISGlobal) parue le 10 juillet dans Nature Medicine.