Fortes températures en Europe : trois questions sur le dôme de chaleur qui touche actuellement le sud de la France, l'Italie, l'Espagne et la Grèce

L'Europe, en particulier le Sud, est touchée par une intense vague de chaleur. Le sud-est de la France est également concerné par ce que les météorologues nomment un "dôme de chaleur". Qu'est-ce que cela signifie ?

La vague de chaleur qui touche actuellement l'hémisphère Nord va encore s'accentuer mardi 18 juillet. En Italie, les températures dépassent les 40°C, et on attend même 48°C en Sardaigne. En Espagne, les normales saisonnières sont dépassées de près de 15°C, et la Grèce est touchée par des incendies qui ont obligé 1 200 enfants à évacuer leurs colonies de vacances. En France aussi, on attend de très fortes chaleurs, avec des pics au-delà de 40°C par endroits. Sept départements ont d'ailleurs été placés en vigilance orange canicule par Météo France.

>> CARTE. Canicule : quels sont les précédents records de chaleur près de chez vous ?



Pour expliquer ces chaleurs étouffantes, les météorologues parlent de dôme de chaleur. De quoi s'agit-il ? Combien de temps encore va-t-il affoler le mercure du sud du pays ? On fait le point.

Qu'est-ce qu'un dôme de chaleur ?

On parle de dôme, mais on pourrait aussi parler de cloche, ou tout simplement de casserole. Imaginez qu'au sol, le fond de notre casserole, il fait chaud. Par où s'échappe naturellement cette chaleur ? Par le haut. C'est la même chose avec la chaleur au sol qui s'évacue dans les airs. Or là, imaginez maintenant qu'on met un couvercle sur notre casserole, c'est notre dôme. La chaleur est emprisonnée, elle ne peut pas s'échapper, ce qui fait que sur Terre, on mijote, et la température y est de plus en plus chaude.

En fait, pour l'expliquer de façon un peu plus complexe, notre couvercle est une zone de haute pression, un anticyclone qui stagne, bloque la pluie, le vent et la remontée d'air chaud. Il n'y a donc plus de circulation d'air. En bas, l'air reste chaud et se réchauffe même.

Quand et comment ce dôme disparaîtra ?

Il se trouve en ce moment au-dessus de l'Italie, et le bord du "couvercle" est au-dessus du Sud-Est de la France. C'est pour cela que Météo France a placé sept départements en vigilance orange canicule : le Vaucluse, le Var, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes et les Pyrénées-Orientales. A priori, selon Météo France, le pic de chaleur aura lieu les 18 et 19 juillet. Ce dôme disparaîtra quand l'anticyclone finira enfin par bouger.

Les dômes de chaleur sont-ils dus au réchauffement climatique ?

Un météorologue de Météo France joint par franceinfo assure que non, qu'il y a toujours eu des dômes de chaleur. Là où joue le dérèglement climatique en revanche, c'est qu'il les rend plus forts, plus intenses. C'est notamment le cas ces dernières années dans l'hémisphère Nord, où les vagues de chaleur se succèdent. Comme lors de l'été 2022 en France, où juin, juillet et août n'avaient été qu'une succession de canicules et d'incendies, de la Gironde au Finistère, dont on se remet encore difficilement un an après.