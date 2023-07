Direct Canicule : des alertes dans le sud de l'Europe, 44°C attendus en Espagne

Un coup de chaud général. Alors que l'hémisphère nord connaît un dôme de chaleur, phénomène extrême et persistant, la canicule s'installe pour une nouvelle journée dans le sud de l'Europe. Lundi 17 juillet, le thermomètre devrait afficher des valeurs bien au-dessus de 40°C en Espagne et en Italie notamment. Dans l'Hexagone, ce sont les départements du Sud-Est qui sont les plus concernés, notamment les Alpes-Maritimes, placés en vigilance "orange" par Météo France. Suivez l'évolution de la situation dans notre direct.

Prudence dans les Alpes-Maritimes. Selon Météo France, les températures maximales pour ce lundi "sont de l'ordre de 29 à 31°C sur le littoral, mais vont jusqu'à localement 35°C dans l'intérieur". Jugée "non exceptionnelle", cette canicule justifie tout de même "une vigilance particulière, notamment pour les personnes sensibles ou exposées, du fait de sa durée" d'après l'institut, qui prévient qu'une "hausse plus marquée des températures se produira mardi".

La barre des 40°C franchie en Espagne et en Italie. L'Agence météorologique espagnole prévoit des températures "extrêmes" dans une majeure partie des régions d'Andalousie et de Castille-La Manche, placées en alerte "orange". Le mercure pourra y atteindre 44°C dans l'après-midi. Côté italien, l'autorité météorologique du pays a lancé l'alerte et prévoit des températures maximales supérieures à 40°c, en Calabre, dans les Pouilles, en Sicile ou encore en Sardaigne. La-aussi, le pic d'intensité de cette vague de chaleur est attendu pour mardi et mercredi.

Un phénomène de grande ampleur. De l'Europe à l'Amérique du Nord, c'est tout un hémisphère qui suffoque. Aux Etats-Unis, de la Floride à la Californie en passant par le Texas, une grande partie du sud du pays s'est retrouvé dimanche sous le coup d'une vague de chaleur. De quoi faire craindre le pire aux autorités californiennes, aux prises avec des incendies très violents. En Asie, le Japon a mis en garde des dizaines de millions d'habitants contre les coups de chaleur, alors que la Corée du sud bataille contre des orages et des inondations majeures.