Covid-19 : le marché de Vannes rouvre ses portes

Sur le marché de Vannes (Morbihan), les clients se disent sereins. Pourtant, la ville n'est qu'à 20 km de l'un des foyers de l'épidémie de Covid-19. "J'ai l'impression qu'il y a une espèce de psychose, je ne suis pas trop inquiète", indique une femme. "On évite de se faire la bise, de se serrer la main et puis voilà", réagit un client. Mais tous les habitants ne sont pas rassurés, car les commerçants observent une chute de la fréquentation. "Sur le marché d'aujourd'hui on est à 70% de moins", révèle Nicolas Madec, poissonnier.

La décision divise les maraîchers

D'abord interdit par la préfecture, le marché a finalement été maintenu après l'intervention du maire David Robo. Pourtant, cette décision divise les maraîchers entre crainte pour leur santé et survie économique. À Vannes, plusieurs festivals ainsi que l'ouverture de tous les cinémas et les célébrations religieuses sont interdits jusqu'à nouvel ordre.