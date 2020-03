Covid-19 : le gouvernement annonce l'encadrement du prix des gels hydroalcooliques

C'est une mesure exceptionnelle. Dès mercredi 4 mars, le prix des gels hydroalcooliques sera encadré a annoncé le ministre de l'Économie Bruno Le Maire. Cette décision a été prise pour contrer les prix excessifs pratiqués dans certaines pharmacies ou sur le web. "Beaucoup en profitent", confie Jean-François Brin, pharmacien à Bordeaux (Gironde). En ligne, quatre flacons sont vendus à plus de 100 € alors que le même gel vaut d'habitude 3,40 € l'unité. Pour éviter les marges excessives entre fabricants et revendeurs, deux plafonds seront fixés par l'État. Un premier plafond de prix à la sortie de l'usine et un deuxième fixé pour les consommateurs. Quant au montant précis à respecter, il devrait être annoncé dans les prochaines heures.

Un précédant en 1990

En pleine guerre du Golfe en 1990, le Premier ministre Pierre Bérégovoy avait décidé aussi par décret de bloquer les tarifs des carburants pour limiter les marges des distributeurs. Une mesure qui avait duré cinq semaines à l'époque.

Le JT

Les autres sujets du JT