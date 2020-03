Coronavirus : Air France permet à ses clients d'annuler leurs vols jusqu'au 31 mai

La compagnie aérienne se veut rassurante dans un contexte tendu lié à l'épidémie de coronavirus Covid-19.

Air France fait un geste pour faire face au coronavirus. La compagnie aérienne a annoncé mercredi 4 mars qu'elle va permettre à ses clients de reporter ou d'annuler sans frais tous leurs voyages, réservés avant le 31 mars 2020, prévus entre le 3 mars et le 31 mai. "Si vous êtes en possession d'un billet Air France émis avant le 31 mars 2020 inclus pour un vol prévu entre le 3 mars et le 31 mai 2020, vous pouvez reporter votre voyage sans frais vers la même destination jusqu'au 31 mai 2020 inclus dans la même classe de réservation", écrit-elle sur son site internet.

150 à 200 millions de manque à gagner

"Vous pouvez également reporter votre voyage au-delà du 31 mai 2020, changer de destination, ou annuler votre voyage auprès de votre point de vente", poursuit la compagnie. "Dans tous ces cas, nous vous remettrons un avoir valable un an sur les vols Air France et KLM". Cependant, l'avoir n'est pas remboursable précise le communiqué. L'objectif avoué est de rassurer les clients et les potentiels acquéreurs de billets. "Vous pouvez ainsi réserver votre prochain voyage en toute sérénité, avec la garantie que vous pourrez modifier votre réservation sans frais si vous le désirez", indique la compagnie.

Fin février, le groupe Air France-KLM a estimé le manque à gagner dû au nouveau coronavirus dans une fourchette comprise entre 150 et 200 millions d’euros, à condition que cette crise sanitaire ne déborde pas sur la saison estivale. La plupart des transporteurs européens ont suspendu leurs vols vers la Chine, jusqu’à la mi-mars, mais les ont maintenus sur les autres pays asiatiques. Les avions n’ont pas été redéployés vers d’autres zones géographiques, la plupart des compagnies ont préféré anticiper certaines opérations de maintenance.