Russie : ouverture du plus grand parc d'attractions couvert d'Europe

L'île aux rêves est un château construit en plein Moscou (Russie). Il s'agit d'un immense complexe de béton et de verre de 300 000 m2 dédié aux loisirs. Malgré l'hiver russe, a l'intérieur il fait autour de 20°C. L'entrée coûte 22 € pour les enfants et 40 € pour les adultes, un budget, même pour les familles de la classe moyenne. "Ce n'est pas donné, mais pour une fois on peut se le permettre", indique une mère de famille. Pour ce prix-là, les visiteurs ont accès à une quarantaine d'attractions, dont certaines promettent le grand frisson en intérieur.

Un projet à 1,3 milliard d'euros

Pour créer le plus grand parc couvert d'Europe, il a fallu dix ans de préparation, trois ans de travaux pour un projet à 1,3 milliard d'euros. Pour le rentabiliser, pas question de se contenter des entrées. Avant la zone payante où il y a les attractions, les concepteurs ont aménagé une zone gratuite qui cherche à imiter Rome (Italie) ou Barcelone (Espagne) : une immense galerie commerciale.

