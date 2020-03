Covid-19 : dix personnes contaminées lors d'un rassemblement religieux à Mulhouse

Dix personnes ont contracté le Covid-19 après une retraite dans une église évangélique. Du 17 au 21 février, pour célébrer le carême, jusqu'à 2 000 personnes se sont rassemblées à Mulhouse (Haut-Rhin) pour des temps de prière et de chant. "Les Français aiment bien se faire la bise, on le pratique forcément et à cette époque on ne pouvait pas imaginer de prendre de la distance comme on le fait maintenant", explique Nathalie Schnobelen, membre de l'église.

Un médecin contaminé

Jonathan Peterschmitt fait partie des personnes contaminées et mises en "quatorzaine". Fils de l'un des pasteurs, ce médecin généraliste était présent avec sa femme et ses enfants. "Par chance, je n'ai pas rencontré de patients depuis mon infection", indique-t-il. Par précaution, l'école qui se trouve dans l'enceinte de l'église a elle aussi été fermée jusqu'à nouvel ordre.

