Primaire démocrate aux États-Unis : le retour en force de Joe Biden

Joe Biden est bien parti dans la course à l'investiture démocrate. Mardi 3 mars, lors du "Super Tuesday", le candidat centriste a rattrapé son retard face à Bernie Sanders. "Dans cette rivalité, c'est le retour en force de Joe Biden qui a été absolument époustouflant. Imaginez-vous qu'il y a une semaine on le donnait mort politiquement et qu'hier il a remporté neuf États sur 14", rapporte la journaliste Agnès Vahramian en direct depuis Washington, aux États-Unis.

Qui va rallier Joe Biden ?

Un retour en force rendu possible grâce à la mobilisation de l'électorat noir. Joe Biden compte bien aussi rassembler tous les démocrates qui jugent Bernie Sanders trop à gauche. "Il va falloir surveiller les prochains ralliements à Biden et notamment celui de Michael Bloomberg", conclut Agnès Vahramian.

