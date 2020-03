Covid-19 : comment protéger les plus fragiles ?

Face au Covid-19, ils sont les plus vulnérables. Les seniors restent fragiles, car lorsqu'on vieillit, le système immunitaire est moins performant pour se défendre. "C'est d'ailleurs pour ça que le vaccin saisonnier contre la grippe est moins efficace chez les personnes âgées et que l'entourage des seniors doit aussi de faire vacciner", détaille le docteur Damien Mascret sur le plateau du 13 Heures. Par ailleurs, plus on est âgé et plus on est sujets à d'autres maladies qui fragilisent l'organisme.

Se protéger en cas de maladie chronique

Pour protéger les seniors, il est donc conseillé de se laver les mains régulièrement, tousser dans son coude et utiliser des mouchoirs jetables. "Il faut réduire les visites, donc les contacts, notamment avec les enfants qui semblent être davantage porteurs", poursuit le docteur. En cas de maladies chroniques, de diabète ou de cirrhose par exemple, il est vivement conseillé de se protéger davantage. "Pas de panique tout de même (...) même si on s'infecte, dans 98% des cas la maladie sera bénigne", conclut Damien Mascret.

