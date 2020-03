Covid-19 : l'origine de la contamination encore inconnue

L'épidémie de Covid-19 continue de se propager partout en France, mardi 3 mars, et ce particulièrement, dans l'Oise. "Le problème, dans ce département, les cas ont été découverts tardivement. Le professeur de Crépy-en-Valois décédé, et le chauffeur de la base militaire de Creil (Oise) ont été testés alors qu'ils étaient en réanimation. Dans ces conditions, c'est évidemment difficile de remonter la chaîne des contaminations, plus longue, et de retrouver le patient zéro. On ignore toujours qui il est", explique la journaliste Frédérique Prabonnaud sur le plateau du 19/20.

Une recherche efficace malgré tout

Pendant ce temps, le virus continue de se diffuser. "Par exemple, en Bourgogne, deux habitants de Dijon ont été contaminés après un séjour dans l'Oise", poursuit la journaliste. Néanmoins, la recherche de ces cas se révèle tout de même efficace. "On l'a vu début février, avec un Britannique en vacances aux Contamines-Montjoie (Haute-Savoie) infecté à Singapour. L'enquête épidémiologique a rapidement permis de repérer et isoler ses proches positifs", ajoute Frédérique Prabonnaud.