Obésité : un suivi médical indispensable après l'opération

Après une opération en 2013, Yasmina Paz a perdu 70 kg. Une prouesse rendue possible grâce à une technique chirurgicale lourde qui vise à empêcher d'absorber trop d'aliments. Si elle a perdu beaucoup de poids, son opération n'a pas été un succès complet, car elle a interrompu le suivi postopératoire par négligence. Après une reprise des poids et des complications graves, la jeune femme est bien déterminée à respecter le suivi. Les médecins veulent éviter que les malades disparaissent dans la nature, c'est le cas pour plus de la moitié des opérés au bout de deux ans.

Adopter un nouveau régime

Après une opération en novembre 2019, Élisabeth Chagniotploix doit se plier à quelques contraintes strictes. Son spécialiste lui a interdit l'alcool et les produits gras. "Il ne faut pas distendre l'estomac, il faut l'écouter et quand il est plein, il faut vite arrêter", explique la patiente. Respecter les contraintes de ce suivi est indispensable pour la réussite de cette chirurgie.

